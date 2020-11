Sampdoria-Genoa, Ranieri: «Derby esce sempre da qualsiasi dinamica»

Vigilia di Sampdoria-Genoa, match dei sedicesimi di Coppa Italia: le parole di Claudio Ranieri alla vigilia del derby

Claudio Ranieri presenta il derby di Coppa Italia in programma domani pomeriggio al Ferraris contro il Genoa. Le parole in conferenza stampa dell’allenatore della Sampdoria.

«Nella mia carriera non mi era mai capitato di giocare un derby ad eliminazione diretta, è la prima volta. Il derby è comunque derby e come tale va giocato: è una gara extra, per di più in questo caso dentro o fuori. Il derby va giocato come partita a sé, esce da qualsiasi dinamica: è come se fosse sempre l’ultima partita, sia nel campionato sia nella Coppa Italia».

