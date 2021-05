Sampdoria, Ranieri: «Rinnovo? Ferrero sta facendo due conti, ho capito una cosa...»

Claudio Ranieri ha parlato della trattativa per il rinnovo con la Sampdoria che non è ancora decollata

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha fatto il punto sul rinnovo di contratto a margine della conferenza stampa. Le sue dichiarazioni a Il Secolo XIX.

FERRERO – «Io ho la percezione di un presidente che si interessa a molte cose e vuole tenere bene aperti gli occhi su ogni considerazione. Per cui tasta sempre il terreno e alla fine tirerà le somme. Ho capito che fa così non solo con me ma con tutti. Perché anche il segretario generale Ienca, il ds Osti e Pecini non hanno ancora rinnovato».

RINNOVI CALCIATORI – «Ha fatto firmare prima i calciatori perché penso che sia stato importante per l’equilibrio economico della società. Adesso credo e spero che si sia messo d’accordo anche con Quagliarella e poi concluderà piano piano tutte le altre situazioni come reputa più opportuno».

RINNOVO RANIERI – «A che punto siamo con me? Il presidente sta facendo due conti e poi la società si confronterà con il mio agente. Io di questioni di soldi non ne voglio parlare. Abbiamo invece parlato di programmi, so che bisognerà tirare la cinghia nella prossima stagione, ma per quanto mi riguarda l’elmetto è pronto».