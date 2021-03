Sampdoria, rinnovo Gabbiadini: la firma è imminente

La Sampdoria e Manolo Gabbiadini sarebbero a un passo dalla firma sul rinnovo di contratto

Se a salvezza raggiunta si dovrà parlare del rinnovo di Claudio Ranieri, anche la posizione di Fabio Quagliarella resta in bilico. Silenzio da parte dell’attaccante e dalla Sampdoria, in attesa di capire quale sarà la proposta per il capitano blucerchiato che aspetta solo una chiamata dai dirigenti doriani.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

A quanto riporta il Secolo XIX, ai recentissimi prolungamenti con Emil Audero, Alex Ferrari e Valerio Verre, sarebbe imminente la firma di Manolo Gabbiadini, tornato in campo contro il Genoa dopo 87 giorni di infortunio.