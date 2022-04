Conferenza stampa Giampaolo: «Candreva? La questione ruolo sono tutte cazzate»

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana

APPROCCIO ALLA GARA – «Con la consapevolezza dell’importanza della partita. I calciatori lo sanno, l’ambiente lo sa ma devi essere sempre lucido e determinato nel raggiungere i tuoi obiettivi attraverso le cose che abbiamo fatto in settimana. Bisogna essere determinati con lucidità e consapevoli».

DAMSGAARD – «Questa settimana, avendo giocato di lunedì, abbiamo svolto un lavoro di recupero con chi ha giocato a Bologna. Sono tutti convocati e fra i tutti convocati c’è chi sta bene e chi meno bene. Damsgaard è convocato. L’unico assente è Giovinco che si aggiunge a Gabbiadini».

PARTITA – «Ci aspetta una partita che ha il suo peso e vibrante. La posta in palio è alta per entrambe le squadre. Penso che se la Samp fa la partita che deve fare ha chance di portarla a casa. La Salernitana vive un momento in cui è aggrappata di partita in partita al suo destino e verrà a fare una partita di spessore caratteriale e poi ci sono altri fattori dentro una gara che lo possono determinare. La patita è tosta e noi dobbiamo affrontarla nella maniera giusta».

SENSI E CANDREVA – «Sensi lo vedo migliorato. Sensi sa giocare a calcio, capisce le cose. Lo vedo in netto miglioramento. Poi su Sensi vanno fatti discorsi sulla continuità che ha avuto in queste settimane. Un calciatore se ce l’ha è un discorso, se non ce l’ha deve andarsela a prendere. Antonio è un calciatore forte con qualità. Si discute sulla posizione ma quando giochiamo offensivamente ha il compito di ritagliarsi il pezzetto di campo a lui è congeniale. Poi viene a prendersi il pallone dentro al campo come ha fatto anche in passato nella Samp. Sono tutte cazzate. La questione del ruolo è una puttanata».

