Conferenza stampa Nicola: «Vogliamo trasformare in punti le prestazioni che facciamo»

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni:

CONVOCATI – «Non posso dire tanto perché prima devo parlare con lo staff medico».

MODULO – «Abbiamo provato soluzioni diverse, anche il cambio modulo oltre a due punte o due trequartisti. Di certo vedrete una squadra di qualità in campo»

ULTIMA CHIAMATA – «La Salernitana è risorta già da un po’. Dobbiamo solo cercare di trovare i punti necessari per quanto facciamo vedere in campo. Dobbiamo crederci fio alla fine. Da tempo giochiamo solo per un risultato ed è l’unico modo per costruire ciò che ci interessa».

SAMPDORIA – «Derby contro di loro? A me interessa solo la Salernitana e raggiungere con questi ragazzi il miglior risultato possibile. Sono orgoglioso delle prestazioni che stiamo facendo. Non vediamo l’ora di trasformare le prestazioni in punti, la nostra classifica e tutto l’ambiente ne hanno assolutamente bisogno. Sarà una gara dura quella di Marassi domani».

IERVOLINO – «Ci ha detto che è orgoglioso della squadra vista a Roma. Evidentemente si nota la qualità del nostro lavoro».

PEROTTI – «In settimana ha lavorato parzialmente con il gruppo e aspetto di capire quale sarà l’orientamento dello staff medico. Se posso lo porto».

FUTURO – «A me interessa parlare di questo periodo. Non posso andare oltre a questo. Il mio futuro si chiama Sampdoria».