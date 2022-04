Salernitana, Iervolino: «Arbitri disastrosi, serve una riforma. Salvezza? Non illudiamoci»

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato ai microfoni de Il Mattino sulla stagione sin qui con i granata

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato ai microfoni de Il Mattino sulla stagione sin qui con i granata. Le sue dichiarazioni:

ARBITRI – «Le scelte a Roma sono state disastrose e ci hanno penalizzato. Andrebbe fatta una diagnosi approfondita su tutto il mondo arbitrale: sulle competenze, sulla formazione e su una riforma che secondo me andrebbe fatta. Oggi con la tecnologia per non commettere più certi errori. Spero di non pagare per alcune mie dichiarazioni, sarebbe una cosa gravissima altrimenti. Noi chiediamo giustizia. Sarei curioso di capire cosa ne pensano i vertici della Lega e le altre squadre»

SALVEZZA – «Non possiamo illudere la gente dicendo che ce la faremo. Ci sono piccole probabilità. Ce la metteremo tutta nonostante i numeri siano impietosi. Per scaramanzia non sto pensando al piano per la B»

SABATINI – «C’è un bel rapporto tra noi, ma ancora devo parlare con lui per il futuro. Mi auguro ci si possa trovare a fine campionato e studiare la soluzione migliore»

DJURIC – «Non siamo stati pronti sul rinnovo ma presto faremo tutto».

RIBERY – «A fine stagione parleremo con lui per capire se avrà piacere a restare con noi oppure no».

PROGETTI – «Si ho in mente tanti progetti. Penso alle Academy o all’impatto tecnologico per coinvolgere fan e tifosi. Stadio? Ci sono due progetti che stiamo analizzando. L’Allianz mi ha colpito, ma le cose non sono facili»

SAMPDORIA – «Vincere o morire. A Marassi sarà una partita con il coltello tra i denti. A Genova voglio vedere dei guerrieri».