Sampdoria, staffetta per Silva: a Ranieri serve Thorsby

Contro il Crotone a Ranieri serve la corsa di Thorsby per sfiancare gli avversari: inizio in panchina e staffetta per Adrien Silva

Nel match contro il Verona, partita vinta con il risultato di 2-1, Adrien Silva ha stupito positivamente. Dopo un inizio poco convincente, il centrocampista della Sampdoria è riuscito a imporsi con le sue grandi doti tecniche dimostrando un costante progresso nel suo ritorno in condizione.

Contro il Crotone, se saranno confermate le sensazioni della vigilia, Silva dovrebbe partire dalla panchina. La scelta, come riporta La Repubblica, è squisitamente tattica: a Claudio Ranieri serve la corsa di Morten Thorsby, di rientro dopo la squalifica, per sfiancare gli avversari. Non esclusa la staffetta a partita in corso.