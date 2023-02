Sampdoria, Stankovic: «Abbiamo fatto errori negli ultimi finali che ci sono costati tantissimi punti»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato in vista del prossimo match del campionato di Serie A contro la Lazio

STATO D’ANIMO – «Chi non impara dopo la sconfitta perde due volte. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati. Abbiamo fatto errori negli ultimi finali che ci sono costati tantissimi punti, errori che non vanno ripetuti. Ma abbiamo appreso la lezione e ogni partita per noi è una nuova sfida».

LAZIO – «La Lazio è una squadra allenata benissimo, va affrontata con coraggio e concentrazione, organizzazione e sacrificio. Dobbiamo arginare ciò che loro fanno meglio. Sono fortissimi a livello tecnico, hanno velocità: giocano un calcio diretto, spettacolare, ma non andiamo alzando bandiera bianca. Dobbiamo dimostrare nuovamente di essere un avversario difficile e dobbiamo esserlo anche a Roma».