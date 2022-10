Sampdoria, Stankovic studia la sua squadra: colloquio con i big

Stankovic studia la sua nuova Sampdoria: il tecnico subito a colloquio con i big dello spogliatoio. La rivelazione

Il debutto al centro sportivo Mugnaini di Bogliasco è stato intenso per Dejan Stankovic. Il nuovo allenatore della Sampdoria si è presentato alla squadra prima di dirigere l’allenamento di ieri. Un modo per ribadire i concetti fondamentali e gli aspetti (soprattutto mentali) da correggere in vista del match contro il Bologna.

Deki si è intrattenuto anche individualmente con molti calciatori, partendo dai senatori dello spogliatoio, per verificare lo stato d’animo di un gruppo che appare disorientato e demotivato. Hanno assistito alla seduta il presidente Marco Lanna, il vicepresidente Antonio Romei, il direttore sportivo Daniele Faggiano e il direttore tecnico Carlo Osti.