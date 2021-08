Sampdoria, si continua a lavorare per l’arrivo di Pobega: le ultime

Sampdoria, si continua a lavorare per l’arrivo di Tommaso Pobega: le ultime sul futuro del centrocampista in uscita dal Milan

Tutti pazzi per Tommaso Pobega. Il centrocampista in uscita dal Milan piace da tempo alla Sampdoria, che ha già formulato un’offerta ufficiale al club rossonero. Il club blucerchiato è però consapevole di non essere solo.

Il centrocampista è infatti seguito attentamente anche da altri due club: si tratta di Cagliari e Udinese, con i friulani rientrati con prepotenza nella corsa all’ex Spezia. I blucerchiati dovranno lottare ardentemente se vorranno ottenere le prestazioni sportive del calciatore.