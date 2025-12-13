Sampdoria, le ultime sull’infortunio di quel calciatore: ha una partita nel mirino: le ultimissime

Sampdoria, ecco le notizie sull’infortunio di quel blucerchiato: ha una partita come prossimo obiettivo: tutti i dettagli

La Sampdoria guarda con rinnovato ottimismo alle prossime settimane, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Dopo un periodo complicato, segnato dall’assenza di alternative nel ruolo di centravanti, a Bogliasco si intravede finalmente un segnale positivo: il rientro di Marvin Cuni è sempre più vicino e potrebbe rappresentare una risorsa fondamentale per lo staff tecnico blucerchiato.

Nelle ultime partite Massimo Coda ha dovuto reggere praticamente da solo il peso dell’attacco. Il bomber classe 1988, punto di riferimento per esperienza e capacità realizzativa, ha giocato senza un vero ricambio, costringendo l’allenatore a gestire con attenzione energie e minutaggio. L’assenza di Cuni ha infatti limitato le soluzioni offensive del Doria, riducendo le possibilità di rotazione e incidendo sulla freschezza della squadra nei momenti chiave.

Da Bogliasco, però, arrivano segnali incoraggianti: Cuni sta completando il recupero dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori per diverse settimane e la sua condizione è in netto miglioramento. L’obiettivo è riportarlo almeno tra i convocati per la sfida contro la Reggiana, primo passo per reinserirlo gradualmente nei meccanismi della squadra. Il suo ritorno potrebbe cambiare gli equilibri offensivi della Samp, offrendo nuove soluzioni tattiche e maggiore profondità alla rosa. L’ottimismo cresce: la Doria spera presto di ritrovare un attacco più completo e competitivo.

