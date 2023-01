Sampdoria, Winks: «Sono ancora scioccato per la decisione dell’arbitro»

Harry Winks, centrocampista della Sampdoria, ha commentato il suo esordio con la maglia blucerchiata contro l’Empoli

Harry Winks, centrocampista della Sampdoria, ha commentato il suo esordio con la maglia blucerchiata sul proprio profilo Instagram.

POST SOCIAL – «Dopo sei mesi durissimi da infortunato, il mio debutto per questo club è stato fantastico. Sono ancora scioccato per la decisione dell’arbitro, ma come sempre i tifosi sono stati incredibili e continueremo a lottare per il resto della stagione».