San Siro: cento anni di storia tra gloria, trasformazioni e futuro incerto. Tutti gli aggiornamenti sulla scala del calcio

Il 1° agosto 1925 prendevano il via i lavori per la costruzione dello stadio San Siro, destinato a diventare uno dei templi più iconici del calcio mondiale. A cento anni di distanza, la sua storia continua a intrecciarsi con quella di Milano e delle sue due squadre simbolo: Milan e Inter. La Gazzetta dello Sport celebra questo anniversario ripercorrendo le tappe fondamentali di un impianto che ha segnato la cultura sportiva italiana.

Le origini di un monumento sportivo

San Siro nacque da un’idea di Piero Pirelli, allora presidente del Milan e figura chiave dell’industria italiana. L’obiettivo era creare uno stadio interamente dedicato al calcio, senza pista d’atletica, ispirato ai modelli inglesi. Il progetto fu affidato all’architetto Ulisse Stacchini, già noto per la Stazione Centrale di Milano. In soli 13 mesi, con 10.000 quintali di cemento e 3.500 metri cubi di sabbia, lo stadio fu completato. L’inaugurazione avvenne il 19 settembre 1926 con un derby spettacolare: Inter-Milan 6-3. Il primo gol fu firmato da Giuseppe Santagostino, attaccante milanista e milanese di nascita.

Espansioni e trasformazioni

Nel corso dei decenni, San Siro ha subito numerosi interventi. Nel 1935 la capienza fu portata a 55.000 posti, nel 1955 fu costruito il secondo anello e nel 1990, in vista dei Mondiali, venne aggiunto il terzo. Dal 1980 lo stadio è intitolato a Giuseppe Meazza, leggenda del calcio italiano, campione del mondo nel 1934 e 1938, che ha vestito le maglie di entrambe le squadre milanesi.

Un futuro da decidere

Oggi il destino di San Siro è incerto. Milan e Inter hanno manifestato l’intenzione di acquistare l’impianto per demolirlo parzialmente e costruire un nuovo stadio nelle vicinanze. In alternativa, gli ingegneri Aceti e Magistretti hanno proposto una riqualificazione radicale, ma il progetto non ha ancora ricevuto un sostegno concreto.

Un simbolo che resiste

In attesa della decisione del Consiglio comunale, San Siro continua ad attrarre turisti e appassionati. Tra passato glorioso e futuro indefinito, lo stadio milanese resta un’icona del calcio mondiale, protagonista di un secolo di emozioni e storia.