San Siro, Milan e Inter a un passo dalla vittoria: lunedì giornata decisiva ma i due club sono vicini all’acquisizione

Conto alla rovescia per il futuro di San Siro. La lunga e travagliata saga dello stadio di Milano si avvia verso il suo atto decisivo: lunedì prossimo, il Consiglio comunale terrà il voto finale sulla delibera per la vendita del Meazza ai club, un passaggio che aprirebbe la strada alla sua demolizione e alla costruzione di un nuovo, moderno impianto.

Come riporta La Repubblica, il “sì” al progetto è ora a un passo. Nella seduta di ieri sera è stato superato lo scoglio procedurale del numero legale. Questo significa che il voto di lunedì si terrà in seconda convocazione, una modalità che abbassa notevolmente il quorum necessario: basteranno 15 consiglieri presenti in aula e una maggioranza semplice per l’approvazione definitiva. Nonostante la strada appaia in discesa, l’esito non è ancora scontato: all’interno della maggioranza restano due indecisi, e il fine settimana sarà cruciale per le ultime trattative politiche.

In questo clima di attesa, arriva una notizia importante a livello nazionale che potrebbe accelerare ulteriormente l’iter. Il ministro per lo sport, Andrea Abodi, ha risposto alle sollecitazioni del presidente della Lega Serie A, Simonelli, annunciando la nomina imminente di un commissario per gli stadi. «A giugno ho fatto un decreto, a inizio agosto è stato convertito e domani (oggi, ndr) indicheremo il commissario».

Questa mossa del governo, definita “una buona notizia” da Abodi, è vista come un segnale per snellire le procedure burocratiche per la costruzione di nuovi impianti in tutta Italia. Se il voto di lunedì a Milano sarà positivo, la presenza di un commissario nazionale potrebbe garantire tempi di realizzazione più rapidi del previsto, chiudendo finalmente una vicenda che si trascina da anni.