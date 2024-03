San Siro, Sala: «In caso di addio di Inter e Milan, ecco il piano»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato così circa lo stadio San Siro e l’ipotetica idea di addio da parte di Milan e Inter

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato durante la diretta social “Cose in Comune” dell’ipotesi in cui Milan ed Inter dovessero lasciare San Siro.

PAROLE – «Se le squadre dicessero che San Siro non interessa più non potrei mai immaginare di lasciare lo stadio abbandonato. Proverei altre vie. Ho già avuto contatti in proposito” che “fanno riferimento a due, tre multinazionali, io ho rapporti continui, loro sarebbero interessati. Quindi alla mal parata, E non è quello che io voglio, si lavorerebbe sull’ipotesi di dedicarlo alla musica dal vivo e a eventi di varia natura».