SOCIAL CALCIO – Santoriello, bufera sul pm che odia la Juve

Il pm Santoriello nell’occhio del ciclone dopo il video in cui si professa tifoso del Napoli e che «odia la Juve»

Il video di Ciro Santoriello, uno dei pm dell’inchiesta Prima ha scatenato una vera e propria bufera sui social con le sue parole sulla Juve. Il video risale al 2019, girato durante un convegno in cui già si parlava di bilanci e della questione plusvalenze: «Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono antijuventino, contro il ladrocini in campo». Di seguito alcuni commenti.

Procure che guidano i media.

Quei 15 punti a gennaio.

Presidente federale si augura non ci si attacchi a vizi di forma (!)

Membro Collegio Garanzia difende la sentenza.

PM odia la Juve (ladra sul campo)



Insisto: meglio per il paese che questa roba qui sia capitata alla Juventus. — Massimo Zampini (@massimozampini) February 7, 2023

MASSIMO ZAMPINI – «Procure che guidano i media. Quei 15 punti a gennaio. Presidente federale si augura non ci si attacchi a vizi di forma (!) Membro Collegio Garanzia difende la sentenza. PM odia la Juve (ladra sul campo) Insisto: meglio per il paese che questa roba qui sia capitata alla Juventus».

Buongiorno. Ma può il PM dell’inchiesta Prisma #Santoriello affermare e ribadire di essere tifoso del #Napoli e contro la #Juventus? L’esercito dei pseudo moralisti, giuristi e Savonarola da tastiera che fa ora? Come gli struzzi? Cosa gravissima! — Paolo Paganini (@PaPaganini) February 7, 2023

PAOLO PAGANINI – «Buongiorno. Ma può il PM dell’inchiesta Prisma Santoriello affermare e ribadire di essere tifoso del Napoli e contro la Juventus? L’esercito dei pseudo moralisti, giuristi e Savonarola da tastiera che fa ora? Come gli struzzi? Cosa gravissima!».

Il pm di Prisma: "Sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero ovviamente sono anti juventino e contro i latrocinii in campo". Com'era la storia dell'"intercettazione con valore confessorio"? #plusvalenze #Figc — Paolo Rossi (@paolorossi1965) February 6, 2023

PAOLO ROSSI – «Il pm di Prisma: “Sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero ovviamente sono anti juventino e contro i latrocinii in campo”. Com’era la storia dell'”intercettazione con valore confessorio”?»

Sono antico, me ne rendo conto. Ma chi è impegnato nel proprio mestiere ad essere "terzo" per garantire obiettività, non può dichiararsi di parte. E soprattutto non può odiare. Vale per i PM e vale per i giornalisti. Ma sono antico. Lo so. #Santoriello — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) February 7, 2023

RICCARDO CUCCHI – «Sono antico, me ne rendo conto. Ma chi è impegnato nel proprio mestiere ad essere “terzo” per garantire obiettività, non può dichiararsi di parte. E soprattutto non può odiare. Vale per i PM e vale per i giornalisti. Ma sono antico. Lo so».

#Santoriello è certamente un ottimo pubblico ministero, però che si dica anti-juventino nell’esercizio delle sue funzioni di pm lascia francamente attoniti. Per la leggerezza e l’inopportunità pic.twitter.com/EzI3OKaccG — Giovanni Capuano (@capuanogio) February 6, 2023

GIOVANNI CAPUANO – «Santoriello è certamente un ottimo pubblico ministero, però che si dica anti-juventino nell’esercizio delle sue funzioni di pm lascia francamente attoniti. Per la leggerezza e l’inopportunità».

Il Pm #Santoriello ha fatto una battuta inopportuna? Non c'è dubbio. Può succedere nei convegni. Questo inficia il suo lavoro? Non credo. E in ogni caso, nel processo penale c'è il vaglio di giudici terzi sul materiale probatorio prodotto dalla pubblica accusa. 1/3 — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) February 7, 2023

MARCO BELLINAZZO – «Il Pm Santoriello ha fatto una battuta inopportuna? Non c’è dubbio. Può succedere nei convegni. Questo inficia il suo lavoro? Non credo. E in ogni caso, nel processo penale c’è il vaglio di giudici terzi sul materiale probatorio prodotto dalla pubblica accusa. Ciò che non mi convince finora è il processo sportivo in cui la Juve è stata sanzionata in base a una norma (lealtà sportiva) che dovrebbe fungere da aggravante in presenza di violazioni puntualmente dimostrate. Cosa che per le plusvalenze fittizie non è ancora avvenuta. Avere pianificato di fare plusvalenze per aggiustare i conti è normale nella football industry. Occorre provare il dolo di due parti nel voler gonfiare i valori di trasferimento per accertare il carattere fittizio e illecito delle operazioni. Aspettiamo i prossimi passaggi».

