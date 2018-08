Sarajevo-Atalanta, Europa League 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sarajevo-Atalanta, ritorno secondo turno preliminare Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo aver sprecato il doppio vantaggio nella gara d’andata ed essersi fatta rimontare, l’Atalanta è obbligata a vincere o a pareggiare segnando almeno tre gol. Nella gara di Reggio Emilia, la squadra di Gasperini ha dominato, passando in vantaggio grazie alle reti di Toloi e Mancini, salvo poi farsi recuperare in cinque minuti nella ripresa. I nerazzurri sono chiamati a una vittoria su un campo per nulla facile.

Sarajevo-Atalanta: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.15

Sarajevo-Atalanta: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Sarajevo-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Siamo al 2 agosto, ma per l’Atalanta di Gasperini è già la gara dell’anno. Dopo la beffa dell’andata (da 2-0 a 2-2) contro il Sarajevo, in Bosnia, serve l’impresa. Mister e giocatori orobici sono consapevoli dell’importanza della posta in palia. Lasciare a luglio l’Europa sarebbe un boccone difficile da metabolizzare nell’immediato. Subito, dunque, un match da dentro o fuori.

QUI SARAJEVO – Dopo il bel risultato in rimonta dell’andata, l’allenatore dei bosniaci, Musemic, è orientato a confermare la formazione che ha ottenuto il prezioso pareggio. Dunque 4-2-3-1 con Sisic, Velkoski, Halilovic alle spalle di Ahmetovic.

PROBABILE FORMAZIONE SARAJEVO (4-2-3-1): Pavlovic; Hebibovic, Dupovac, Mujakic, Pidro; Rahmanovic, Adukor; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic. All.: Musemic

QUI ATALANTA – Per trovare il successo esterno e proseguire nell’avventura in Europa League Gian Piero Gasperini sembra orientato a schierare una formazione dal potenziale offensivo importante. Nel consueto 3-4-3, infatti, l’allenatore nerazzurro dovrebbe lanciare nel tridente d’attacco dal primo minuto il nuovo acquisto Duvan Zapata al posto di Marco D’Alessandro. Dovrebbbe essere questo il cambio più importante, con l’ex Sampdoria chiamato ad essere subito decisivo a suon di gol. Insieme a Zapata dovrebbero completante il reparto avanzato il giovane Barrow e il capitano Papu Gomez, mentre in difesa, davanti a Berisha, dovrebbero partire dall’inizio gli autori dei due gol dell’andata, Toloi e Mancini, insieme a Masiello. A completare l’undici nerazzurro dovrebbero essere Hateboer, de Roon, Pessina e Gosens, schierati a centrocampo.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-3): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Pessina, Gosens; Barrow, Zapata, Gomez. All.: Gasperini

Sarajevo-Atalanta: i precedenti del match

Le due squadre si sono incontrate solo nella gara d’andata, terminata 2-2 con gol di Toloi e Mancini per i nerazzurri e di Handzic e Sisic per i bosniaci. Ora per passare il turno l’Atalanta avrà bisogno di una piccola grande impresa.

Sarajevo-Atalanta: l’arbitro del match

Sarà l’inglese Stuart Attwell a dirigere Sarajevo-Atalanta, in programma giovedì 2 agosto alle ore 20.15 all’Asim Ferhatovic Hase Stadion di Sarajevo e valida per il ritorno del secondo turno di qualificazione di Europa League 2018-2019. Inglese tutta la squadra arbitrale: i suoi assistenti saranno Edward Smart e Daniel Richard Cook, quarto uomo Kevin Friend.

Sarajevo-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Sarajevo-Atalanta sarà trasmessa a partire dalle ore 20.15 in diretta satellitare su Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240, visibile anche per gli abbonati Mediaset Premium al canale 370, in HD 380) e su Sky Sport Football (canale 202 dello Sky Box, anche in HD). Non è tutto però, perché la partita sarà disponibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite le app Sky Go e Premium Play.