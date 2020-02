Sarri: «Chiellini? Buona gara, a parte 3 minuti da incubo» – VIDEO

In conferenza stampa Maurizio Sarri ha parlato della prova di Giorgio Chiellini, schierato titolare dopo 5 mesi dall’ultima volta

«Ci andiamo piano e ci andiamo in base alle sue reazioni. Domani valutiamo, ma per ora non è un giocatore da tre partite in sei giorni. Valuteremo quali saranno le partite adatte a lui. La partita è stata buona, a parte 2-3 minuti da incubo, ma quello era il prezzo da pagare dopo l’inattività. Poi ha preso in mano la difesa».