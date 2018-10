Sarri diventa l’avvocato di Mou e lo difende: «Ha vinto tutto, rispettatelo!»

José Mourinho sarà regolarmente sulla panchina del Manchester United per la sfida al “suo” Chelsea. Scampato l’esonero prima della sosta, il portoghese ha ottenuto dalla Football Association di avere più tempo per preparare la difesa contro il deferimento per gli insulti rivolti alla telecamera durante il match contro il Newcastle. Intanto lo difende Sarri, suo prossimo «Ha vinto tutto, per i risultati è il migliore in assoluto. Verso di lui critiche esagerate». Sul deferimento, Mourinho ha scherzato alla sua maniera: «Non credo che esulterò in modo esagerato per un gol o una vittoria, cercherò di controllarmi e rispettare i miei vecchi tifosi e il mio vecchio stadio. Solo questo, perché per il resto voglio fare bene per lo United e sarò al 100% un uomo dei Red Devils, mentre per il Chelsea e i suoi tifosi lascerò solo lo spazio per il rispetto».