Sarri: gli inglesi stimano una spesa di 400mila euro in sigarette

Dopo aver apprezzato il “Sarriball” e la vittoria nel derby contro l’Arsenal, il popolo inglese continua a studiare il personaggio di Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea. L’ex tecnico di Empoli e Napoli si è ritrovato ad essere studiato non per il lato calcistico, bensì per il suo vizio del fumo.

Secondo uno studio riportato sul sito Joe.co.uk, Sarri fuma una media di 80 sigarette al giorno, di conseguenza ne accende una ad intervalli di 12 minuti, numeri che portano al totale di 29.000 sigarette all’anno, di cui 22.000 durante la stagione calcistica. Conti alla mano e considerando il costo medio di un pacchetto di sigarette, l’allenatore di origini toscane in tutta la sua vita avrebbe speso circa 400.000 euro in sigarette, una spesa davvero niente male…