Sarri sul Liverpool: «Ha avuto la pazienza di aspettare. In Italia questo non è possibile, difficile fare programmi a lunga scadenza»

All’interno della sua conferenza stampa, volta a precedere la gara di domani sera contro la Roma, Maurizio Sarri ha espresso il suo pensiero anche per l’attuale momento del Liverpool di Klopp. Le parole del tecnico:

«In Italia è difficile fare programmi a lunga scadenza, in altri paesi è più facile. Liverpool ha avuto la pazienza di arrivare undicesimi il primo anno e ottavi il secondo anno. Non so se in Italia è possibile. Questione di mentalità, penso».