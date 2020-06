Sarri: «Mi girano le scatole quando dicono che in Italia non ho vinto nulla»

Sarri, tra i tanti temi toccata in conferenza stampa il tecnico della Juventus si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa

Domani la Juventus è attesa dalla prima sfida importante della stagione. Alle 21:00 all’Olimpico sfiderà il Napoli di Gattuso in finale di Coppa Italia. Durante la consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico Sarri ha voluto parlare anche del percorso che lo ha portato fin qui.

«Mi girano i cog***** quando sento che in Italia non ho vinto nulla. Ho fatto 9 promozioni nella mia carriera, e sono andato sul campo in Coppa dei Campioni. Questo è poco visto da giornalisti abituati a parlare di Champions. Può sembrare semplice, ma è stato un percorso difficile. Abbiamo il sentimento di voler vincere un trofeo importante per la società, i tifosi e i ragazzi. Non ho retro-pensieri sull’avversario che affrontiamo».