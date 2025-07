Sarri, rientra l’allarme. Il tecnico delle Lazio sarà a Formello nel pomeriggio dopoché alcune fonti avevano parlato di malore

Mattinata di apprensione in casa Lazio: Maurizio Sarri non ha diretto l’allenamento di oggi, mercoledì 16 luglio 2025, a Formello. L’assenza del tecnico dalla seduta mattutina ha immediatamente destato preoccupazione tra addetti ai lavori e tifosi, con le prime voci che parlavano di alcuni non meglio specificati problemi di salute. Un’assenza pesante nel pieno della preparazione estiva in vista della stagione 2025/2026.

Il mistero si è risolto nel corso della giornata. Il tecnico toscano, infatti, ha dovuto saltare la sessione di lavoro con la squadra per sottoporsi a una visita di idoneità approfondita presso la nota clinica Villa Mafalda di Roma. Un controllo medico necessario che ha richiesto la sua presenza in struttura per tutta la mattinata. Intorno alle ore 15:00, Sarri è stato visto lasciare la clinica in compagnia del direttore sportivo Angelo Fabiani, un primo segnale positivo che ha anticipato la risoluzione del caso.

L’allarme sulle condizioni di salute di Maurizio Sarri è definitivamente rientrato poco dopo, grazie alla comunicazione ufficiale rilasciata dalla stessa S.S. Lazio. La società biancoceleste ha confermato che l’allenatore sarà regolarmente al suo posto per dirigere l’allenamento pomeridiano, fissato per le ore 18:00.

La preparazione della Lazio può quindi proseguire senza ulteriori intoppi, con la squadra che riabbraccerà il suo allenatore già nel pomeriggio. Un sospiro di sollievo per tutto l’ambiente, che ora può tornare a concentrarsi esclusivamente sul calcio giocato e sugli obiettivi della nuova stagione.