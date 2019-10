SARRI: «Non bisogna mai dare nulla per scontato in gare come queste» – VIDEO

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa: il tecnico della Juventus invita a non sottovalutare la gara con il Genoa

In conferenza stampa Maurizio Sarri ha tenuto alto il livello di concentrazione e attenzione in vista della partita di domani sera contro il Genoa.

«Mi ha sorpreso per qualità tecnica in relazione alla classifica, che non è veritiera sulle qualità di questa squadra. Ha attaccanti di qualità e sarà una partita difficile. Quando si gioca ogni tre giorni sono tutte difficili, perché ricaricare la successiva non è così scontato. Fa parte della mentalità di una grande squadra ma non è qualcosa da dare per scontato».