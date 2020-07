Sarri: «Punto importante, Atalanta tra le più in forma in Europa» – VIDEO

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Atalanta: queste le parole del tecnico bianconero

PUNTO PER LA CLASSIFICA – «E’ un punto importante, preso contro una delle squadre più in forma d’Europa. Dal punto di vista fisico era più brillante di noi, a livello di tenuta abbiamo fatto bene, mi è sembrato che nel secondo tempo avessimo qualcosa in più noi. Se considerate che siamo andati due volte in svantaggio abbiamo conquistato un ottimo pareggio».