Sarri non dimentica i tifosi del Napoli: «Vi amerò per sempre»

Prime parole per il nuovo tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri che ha salutato i suoi ex tifosi: «Li ringrazio»

Primi passi nel mondo Blues per Maurizio Sarri che da pochi giorni è diventato il nuovo tecnico del Chelsea, succedendo ad Antonio Conte. Le prime parole, rilasciate a ChelseaTv, le ha dedicate tuttavia ai suoi ex tifosi del Napoli: «Prima di tutto voglio ringraziare i tifosi del Napoli, mi hanno aiutato. Li amo e li amerò sempre. Sono stato fortunato a trovare dei giocatori adatti al mio stile di gioco ed in particolare ho voluto con me Jorginho che non è forte fisicamente ma ha una velocità di pensiero incredibile oltre ad un grande talento tecnico».

Il tecnico toscano ha poi proseguito: «Cinque anni fa ero in Serie B, ora sono in uno dei club più importanti della Premier League.Qui ci sono i migliori allenatori del mondo come Klopp, Guardiola, Mourinho, Pochettino. Non vedo l’ora di sfidarli». E un pensiero particolare Sarri lo dedica proprio al tecnico del Manchester City: «Pep è un amico, – ha detto Sarri – per questo parla sempre bene di me»