Sassuolo, Berardi: «Oggi era importante portare punti a casa»

Sassuolo, Domenico Berardi commenta il pareggio in casa del Lecce a fine gara, arrivato grazie ad una sua rete nel finale

Domenico Berardi, ai microfoni di DAZN, ha commentato il pareggio tra Lecce e Sassuolo: «Venivamo da un momento difficile, oggi era importante portare i punti a casa. Dispiace di non aver preso il bottino pieno, ma ci accontentiamo del pareggio, che è giusto».

«Dobbiamo lavorare di più sulla fase difensiva. Si può andare in svantaggio, l’importante è non abbattersi come oggi per recuperare la partita».