Sassuolo, Boga: «Il mio momento preferito? Il gol a Buffon» – VIDEO

Sassuolo, Jeremie Boga si racconta: ecco il suo momento preferito della sua carriera italiana: il gol contro la Juve a Buffon – VIDEO

Jeremie Boga si racconta: ecco le parole dell’attaccante del Sassuolo, tramite il suo profilo Twitter, sul momento preferito della sua carriera.

«Il mio ritorno in campo dopo l’infortunio, ma se devo scegliere un momento in campo dico sicuramente il goal alla Juventus, contro un’icona del calcio mondiale come Buffon. Penso sia uno dei ricordi più belli al Sassuolo».