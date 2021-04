Sassuolo, Caputo rassicura i tifosi: «A breve sarò pronto a tornare in campo»

Francesco Caputo ha aggiornato i tifosi del Sassuolo in merito al recupero dal suo infortunio

Il Sassuolo è ormai costretto da diverse partite a dover fare a meno di Francesco Caputo a causa di un infortunio. Attraverso i propri profili social, però, l’attaccante ha rassicurato i tifosi neroverdi annunciando che presto tornerà in campo.

«Ho effettuato nei giorni scorsi una visita di controllo ad Amburgo. La situazione è nettamente migliorata,a breve sarò pronto a tornare in campo! Vi ringrazio per i tantissimi messaggi di sostegno ricevuti…per questo motivo ho deciso di far partire alcuni contest nei prossimi giorni dedicati a voi».