Sassuolo, Cassata-gol: «L’ho sognato milioni di volte»

Francesco Cassata ‘salva’ il Sassuolo segnando la rete del pareggio in casa del Chievo al 95° minuto di gioco

Un punto d’oro quello conquistato oggi dal Sassuolo in casa del Chievo. Un pareggio giunto al 95′, in nove uomini contro undici, grazie ad una punizione calciata da oltre 40 metri da Francesco Cassata. Il centrocampista classe 1997, alla sua prima rete in Serie A, è intervenuto così dopo la gara: «Un gol così l’ho sognato milioni di volte, per noi è un punto importante, non abbiamo mai smesso di crederci» le sue parole a Sky Sport.

Cassata ha poi aggiunto: «La squadra sta trovando continuità, stiamo cercando di fare il meglio per arrivare alla salvezza il prima possibile. in nove contro undici? Abbiamo dimostrato di crederci anche in inferiorità numerica portando a casa questo punto».