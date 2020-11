Difficile che Caputo e Berardi possano recuperare per la partita contro l’Udinese

Il Sassuolo corsaro al San Paolo ha avuto la meglio sul Napoli senza uomini di punta come Caputo e Berardi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Roberto De Zerbi non avrebbe alcuna intenzione di forzare la mano per recuperare i due attaccanti e così sembra difficile il loro ritorno per la partita di venerdì contro l’Udinese.

Ma gli infortuni di Caputo e Berardi potrebbero essere un problema anche per Mancini. Entrambi infatti rischiano di saltare le partite della Nazionale contro Estonia, Polonia e Bosnia.