Sassuolo, Dionisi: «Perso per due episodi in cui si doveva fare meglio»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato dopo la sconfitta in rimonta contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

Alessio Dionisi ha parlato a Dazn dopo Sassuolo-Udinese.

LE PAROLE – «L’espulsione di Ruan ci ha condizionato tanto, nel primo tempo non avevamo concesso nulla, poi c’è stata un’altra partita. Poi ovviamente ci siamo abbassati essendo in dieci contro una squadra fisica. Abbiamo perso per due episodi in cui potevamo fare meglio, ma non posso dire niente ai ragazzi. L’espulsione mi fa arrabbiare. Si poteva fare meglio, a Ruan ha avuto sfortuna ed è andata così».