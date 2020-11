Sassuolo, Djuricic positivo al Covid-19: l’annuncio del c.t. serbo

È Filip Djuricic il calciatore del Sassuolo positivo al Covid-19

La scorsa settimana è stata una settimana difficile per il Sassuolo, culminata però con la vittoria per 2-0 in casa del Napoli. In casa neroverde si è dovuto fare i conti con il Covid-19, anche se non sono mai stati fatti i nomi dei positivi. E il calciatore sarebbe Filip Djuricic, ad annunciarlo il c.t. della Serbia Ljubisa Tumbakovic in conferenza stampa.

«Djuricic ha un problema con il Covid, dalle informazioni che ho so che è positivo. Spero che guarirà e che sarà con noi nel raduno del 9 novembre, è un giocatore importante per la Serbia e per il suo club».