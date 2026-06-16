Sassuolo, ecco l’erede di Carnevali! Veronica Squinzi assume la doppia carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale

L’assemblea di Mapei SpA ha definito il nuovo assetto societario del Sassuolo, segnando una svolta significativa nella governance del club. Dopo l’addio dello storico dirigente approdato alla Juventus, la famiglia Squinzi ha scelto di assumere un controllo operativo diretto, puntando su compattezza e continuità interna per ridisegnare il vertice manageriale.

Al centro della riorganizzazione c’è Veronica Squinzi, che assume formalmente la doppia carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale, diventando la figura cardine della nuova struttura.

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Una transizione pesante: il dopo‑Carnevali

L’insediamento di Veronica Squinzi rappresenta uno snodo cruciale. Il suo ruolo servirà a colmare il vuoto lasciato da Giovanni Carnevali, passato alla Juventus dopo anni in cui ha incarnato il motore sportivo, commerciale e comunicativo del club neroverde.

Di fronte alla sua partenza, la famiglia Squinzi ha scelto una strada chiara: non cercare un sostituto esterno, ma rafforzare la guida interna, mantenendo identità e continuità.

Il nuovo organigramma: continuità ai vertici

La riorganizzazione approvata da Mapei consolida le posizioni chiave:

Veronica Squinzi — Amministratore Delegato e Direttore Generale

— Amministratore Delegato e Direttore Generale Carlo Rossi — confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione

— confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Squinzi — nuovo Vicepresidente e Consigliere, a supporto della governance

Un assetto che punta a stabilità, controllo diretto e visione familiare per guidare il Sassuolo nel nuovo ciclo post‑Carnevali.