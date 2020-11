Sassuolo, Ferrari: «Europa? Dobbiamo continuare a toglierci soddisfazioni»

Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli

«Se ci sottostimavamo? No, almeno personalmente no. Conosciamo le nostre qualità, lavoriamo da 3 anni e conosciamo i meccanismi, dobbiamo solo lasciare andare il freno a mano e andare. Sono contento della vittoria e anche di non aver preso gol»

EUROPA – «Il campionato è appena iniziato, quanto raccolto è frutto dei nostri meriti. Stiamo bene, facciamo bene e non dobbiamo fare l’errore di calare. Dobbiamo continuare a toglierci soddisfazioni»