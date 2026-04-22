Sassuolo, Grosso spicca il volo in estate? Dove potrebbe andare e chi potrebbe sostituirlo: i neroverdi hanno già due candidati in agenda!

Sassuolo, Grosso lascia i neroverdi in estate? Ecco dove potrebbe trasferirsi e chi potrebbe sostituirlo sulla panchina neroverde

A quasi vent’anni dall’indimenticabile trionfo di Germania 2006, Fabio Grosso torna a prendersi la scena, questa volta nelle vesti di allenatore di primissimo livello. Sulla panchina del Sassuolo, l’eroe di Berlino sta compiendo un vero e proprio capolavoro tecnico e gestionale. Facendo tesoro degli insegnamenti del suo maestro Marcello Lippi, il tecnico ha saputo forgiare un gruppo granitico, riuscendo a valorizzare ogni singolo elemento a sua disposizione.

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La brillante vittoria casalinga di venerdì sera contro il Como ne è l’ennesima dimostrazione: giocatori abitualmente meno impiegati, come M’Bala Nzola, Cristian Volpato e Stefano Turati, si sono rivelati protagonisti assoluti del match. Un segnale di come l’allenatore sappia mantenere l’intera rosa coinvolta e costantemente sulla corda. Lo riporta Tuttosport.

Dal ritorno in Serie A all’interesse delle big

Il percorso del mister abruzzese in Emilia è stato a dir poco entusiasmante. Arrivato nel luglio del 2024 per risollevare un club appena sprofondato in Serie B, ha immediatamente centrato la promozione al primo colpo. Oggi, da assoluta neopromossa, la formazione neroverde viaggia a ridosso della fatidica zona Europa, non accusando minimamente il salto di categoria in Serie A.

Prestazioni così scintillanti hanno inevitabilmente attirato le attenzioni del grande calciomercato. Il cellulare del suo procuratore, Beppe Riso, è in continua ebollizione. Diversi club di prestigio hanno messo gli occhi su di lui per la prossima stagione, fiutando l’opportunità di affidare la panchina a un tecnico ormai pronto per il definitivo salto di qualità.

Il progetto Fiorentina e i possibili eredi al Sassuolo

A guidare la corsa per il Campione del Mondo c’è attualmente la Fiorentina. Il dirigente viola Fabio Paratici, che in passato lo lanciò alla guida della Primavera della Juventus, vorrebbe metterlo al centro del nuovo progetto tecnico toscano. Attenzione anche al Bologna (nel caso di addio di Vincenzo Italiano) e alla Lazio, che monitora attentamente la situazione in caso di separazione estiva da Maurizio Sarri.

Dal canto suo, il Sassuolo non vuole farsi trovare impreparato e scruta la Serie B a caccia del possibile erede. I profili maggiormente seguiti dalla dirigenza sono due giovani emergenti: Alberto Aquilani del Catanzaro e Ignazio Abate della Juve Stabia. Il primo, in particolare, convince molto per una filosofia di gioco affine a quella di Grosso e per l’importante vantaggio di conoscere già l’ambiente, avendo militato nel club nel lontano 2017.