Sassuolo, Grosso sicuro: «Dobbiamo avere continuità. Contro il Torino mi aspetto questa cosa» - Calcio News 24

Sassuolo: Grosso chiede una “gara piena” e punta sulla profondità con Cheddira

Il Sassuolo si prepara con determinazione alla prossima sfida di Serie A, e il tecnico Fabio Grosso ha tracciato la linea in conferenza stampa alla vigilia del match, sottolineando l’importanza di una prestazione intensa dal primo all’ultimo minuto. Per il mister neroverde sarà fondamentale affrontare l’incontro con la giusta mentalità e applicare quanto provato in allenamento, perché ogni partita richiede concentrazione totale e impegno costante in tutte le fasi del gioco.

Grosso ha evidenziato come la squadra abbia analizzato le caratteristiche dell’avversario e preparato una partita che possa metterlo in difficoltà, ma ha ribadito che il filo conduttore resta sempre lo stesso: massima presenza mentale e capacità di sfruttare le occasioni nel modo migliore.

Un elemento tattico importante per il Sassuolo sarà l’impiego di Walid Cheddira, arrivato nella sessione di mercato estiva e pronto a dare profondità alla manovra offensiva neroverde. Il tecnico punta proprio su questa qualità per sfruttare gli spazi in ripartenza e creare superiorità, un aspetto che può diventare decisivo contro difese organizzate.

Nonostante alcune assenze in rosa, Grosso ha ricordato anche che queste situazioni rappresentano opportunità per altri giocatori di mettersi in mostra e rispondere presente quando chiamati in causa. Per il Sassuolo, del resto, la costruzione di un’identità di squadra passa anche attraverso la capacità di adattarsi alle difficoltà, facendo emergere contributi da tutto il gruppo.

In sintesi, il Sassuolo vuole dimostrare di essere competitivo sfruttando al massimo le risorse a disposizione e puntando su intensità, organizzazione e trovando nella profondità con Cheddira un’arma tattica importante per la stagione.