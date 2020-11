Sassuolo, Haraslin guarito dal Coronavirus: il comunicato

Buone notizie per Roberto De Zerbi: Lukas Haraslin è guarito dal Coronavirus. Ecco il ccomunicato del Sassuolo sul calciatore

Il Sassuolo può sorridere: Lukas Haraslin è guarito dal Coronavirus. Ecco il comunicato.

«L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica che Lukas Haraslin ha effettuato controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19 il cui esito ha confermato la negativizzazione; a seguito delle visite propedeutiche alla ripresa dell’attività sportiva, nella giornata odierna il calciatore rientrerà in gruppo. Per Federico Ricci, nel rispetto del protocollo federale, sono in via di completamento le visite di controllo».