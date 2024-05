Sassuolo Inter: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Mapei andrà in scena la sfida di Serie A tra Sassuolo e Inter: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Mapei Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Sassuolo e Inter. Punti pesanti in palio per i neroverdi. Ballardini e i suoi ragazzi dovranno necessariamente vincere per non abbandonare speranze salvezza. Da cancellare le ultime due brutte sconfitte. I nerazzurri sono già campioni d’Italia e giocano con leggerezza nonostante vogliano provare a superare il record di punti della storia del club. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Racic; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. All. Inzaghi

Sassuolo-Inter: orario e dove vederla

Sassuolo-Inter gara delle ore 20:45 del sabato, che proseguirà la trentacinquesima giornata della Serie A, la sedicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201) e su Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.