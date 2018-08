Il difensore centrale neroverde è stato una delle sorprese della prima giornata di campionato, contribuendo con la sua solida prestazione a sconfiggere l’Inter

Forse il nome di Giangiacomo Magnani non dirà ancora molto, ma chi ha visto domenica scorsa Sassuolo-Inter, non potrà non essere stato impressionato dalla sicurezza e pulizia del classe 95′ che, inoltre, era pure al debutto in Serie A. Mica male per uno che fine un anno fa giocava in C con il Siracusa. Non ha avuto problemi a contrastare Icardi, uno degli incubi delle retroguardie italiane: si può già definire un affare l’acquisto estivo della Juventus per 5 milioni, che poi lo ha girato immediatamente agli emiliani per fargli fare esperienza.

Ecco le parole espresse dall’ex Perugia in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: «Faccio fatica a rendermi conto di quello che è successo nell’ultimo anno, passare dal Siracusa in C al Sassuolo in A è un grandissimo salto in pochi mesi, ci sono parecchie sensazioni, quanto è stato scritto mi rende orgoglioso. In Emilia mi trovo bene, al di là dei ragazzi e dello staff che sono fantastici, mi sento a casa, e questo non può che darmi una mano ad ambientarmi. Sono molto legato a casa mia (Fabbrico ndr) e questa è stata una spinta in più a venire qui. Inoltre, Il passaggio alla Juventus è stato così veloce che ho fatto anche fatica ad accorgermene, l’occasione per me è la Serie A e sono contento di viverla qui. Cosa mi aspetto? Non mi aspetto nulla se non di crescere, di imparare tutto quello che posso».