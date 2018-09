E’ iniziata Sassuolo-Milan, il posticipo della 7ª giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Le due squadre sono reduci da due sfide disputate giovedì: il Sassuolo ha battuto la Spal, il Milan è invece stato fermato in casa dell’Empoli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Locatelli, Sensi; Berardi, Boateng, Di Francesco. A disp. Pegolo, Dell’Orco, Lemos, Magnani, Adjapong, Sernicola, Magnanelli, Djuricic, Brignola, Boga, Matri, Babacar. All. Roberto De Zerbi.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Castillejo, Calhanoglu. A disp. A. Donnarumma, Reina, Calabria, Laxalt, Simic, Zapata, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Halilovic, Borini, Cutrone. All. Gennaro Gattuso.

SASSUOLO-MILAN 0-1 – Fa tutto Kessié: vince un contrasto a centrocampo con Locatelli, si fa 50 metri di campo, si accentra e calcia col mancino, beffando Consigli.

SASSUOLO-MILAN 0-2 – Il raddoppio ad opera di Suso che si accentra e calcia col mancino trovando l’angolino opposto. Grandissimo gol dello spagnolo, primo sigillo stagionale. Suso ha indicato Gattuso dopo il gol ed è andato ad abbracciarlo.

SASSUOLO-MILAN 0-3 – I rossoneri chiudono probabilmente la partita con un gran sinistro dal limite di Castillejo.

SASSUOLO-MILAN 1-3 – Gol di Djuricic, che accorcia le distanze. Il Sassuolo tenta di riaprire la gara.

Samu Castillejo nets his first goal in a Milan strip. 3-0. Game over. #SassuoloMilan #SerieATIM #SerieA pic.twitter.com/KrciorGEf8

— CALCIO SQUARE (@calcio_square) September 30, 2018