Sassuolo, Carnevali sicuro: «Mi è spiaciuto vedere l’accanimento dei grandi club nei confronti degli arbitri, una cosa esagerata»

Published

47 minuti ago

on

By

Giovanni Carnevali

Sassuolo, Carnevali: «Dispiace l’accanimento dei grandi club nei confronti degli arbitri, una cosa esagerata». Le parole

Le tensioni tra club di Serie A e classe arbitrale continuano a crescere in una stagione particolarmente complessa per il gruppo guidato da Gianluca Rocchi. Le prestazioni dei direttori di gara sono finite nuovamente al centro del dibattito, alimentando critiche e malumori da parte di dirigenti e addetti ai lavori.

In questo clima agitato è intervenuto Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che ai microfoni di Radio Sportiva ha voluto prendere posizione sul tema. Le sue parole arrivano come un segnale distensivo in un momento in cui l’AIA è sotto pressione e il confronto tra club e arbitri appare sempre più acceso.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Mi è spiaciuto vedere l’accanimento dei grandi club nei confronti degli arbitri, è stata una cosa esagerata. Gli arbitri sbagliano come i giocatoti e i dirigenti. Il VAR va migliorato, deve intervenire solo nelle occasioni evidenti per sanare errori importanti. Le decisioni devono essere degli arbitri, nel bene e nel male. Il gioco deve essere più scorrevole, più divertente. Quando ci sono situazioni in cui i giocatori fanno degli errori, come nel caso di Bastoni, è chiaro che il VAR debba intervenire anche sugli atleti stessi»

FUTURO – «Ho la fortuna di lavorare in un grande club, con una grande proprietà. Poi, chiaramente, tutti abbiamo delle ambizioni, è normale che prima di fare determinate scelte devi pensarci mille volte».

