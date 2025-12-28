Sassuolo, Carnevali svela: «Il 2025 per noi è stato un anno buono. L’obiettivo principale è questo. Sul calciomercato...»

Sassuolo, l’ad dei neroverdi Carnevali sicuro: «Il 2025 per noi è stato un anno buono. L’obiettivo principale è questo»

Bologna e Sassuolo si preparano a scendere in campo nella terzultima sfida della diciassettesima giornata di Serie A. I neroverdi arrivano al match con la necessità di reagire dopo il ko interno per 0-1 contro il Torino.

Nel prepartita, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, offrendo le sue impressioni in vista della gara.

PAROLE – «Sicuramente il 2025 per noi è stato un anno buono, per il ritorno in Serie A e per aver dimostrato di essere ripartiti con quella che è sempre stata la nostra forza, con buoni risultati e buone partita. Abbiamo una bella classifica, l’obiettivo principale è rimanere in Serie A, ma manteniamo quella che è la nostra filosofia».

MERCATO – «A noi piace sempre attaccare, se riusciamo vorremmo cercare di inserire qualche tassello che ci può occorrere. Sappiamo anche che avremo richieste per giocatori importanti ma vogliamo mantenere la nostra squadra fino a fine stagione, per centrare il nostro obiettivo. A quel punto magari lasceremo a qualcuno, e credo che ce ne sia più di uno, la possibilità di andare in qualche grande club».

«La nostra forza è l’attacco e lì probabilmente non dobbiamo fare nulla. Dobbiamo trattenere i nostri giocatori per cui ci può essere qualche richiesta, poi dobbiamo cercare di migliorare sugli esterni bassi perché lì abbiamo necessità».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano