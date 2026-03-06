Connect with us
Sassuolo, Grosso con orgoglio: «Quello che stiamo facendo è inaspettato, mi piacciono le squadre coraggiose. C’è un aspetto che è importante»

2 minuti ago

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha voluto dire la sua sul momento della propria squadra, che lunedì sfiderà la Lazio in campionato

Nel prossimo turno Serie A, una delle partite più interessanti è Lazio Sassuolo. Il tecnico dei neroverdi, Fabio Grosso, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentate il momento della propria squadra.

PAROLE – «C’è tanto orgoglio per quello che stiamo facendo, è qualcosa di inaspettato. Abbiamo fatto tanta fatica inizialmente e ci hanno subito fatto capire che campionato ci avrebbe aspettato, ma siamo stati bravi a uscirne. È importante far crescere tutti i ragazzi, sono felice di come stanno rispondendo e delle qualità che stanno dimostrando di avere. A me piacciono le squadre coraggiose, abbiamo provato a giocarcela sempre, forse anche troppo in alcuni momenti, però l’esperienza ci ha fatto crescere per le gare successive».

