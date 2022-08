Sassuolo Pinamonti, parti sempre più vicine: domani incontro per provare a chiudere

Il Sassuolo sta cercando l’intesa con l’Inter per portare in neroverde Andrea Pinamonti: domani incontro per provare a chiudere

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare è legato alla cessione di Raspadori al Napoli. Giornata importante per entrambe le situazioni quella di domani.