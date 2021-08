Sassuolo, Scamacca cerca squadra: piace in Premier League e in Bundesliga

Calciomercato Sassuolo: i neroverdi cercano una sistemazione per Gianluca Scamacca. L’attaccante piace in Premier League e in Bundesliga

Gianluca Scamacca cerca una squadra che possa dargli una maglia da titolare e fargli disputare una stagione da protagonista in vista del Mondiale in Qatar del prossimo anno che vuole giocare da protagonista con l’Italia. Il Sassuolo chiede 30 milioni, una cifra che in Italia difficilmente spenderanno e allora ecco che per l’attaccante si aprono le porte dell’estero. Niente ipotesi Juventus, Inter o Milan quindi che pure avevano sondato il terreno.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in Premier League il West Ham è alla ricerca di un numero 9 ma l’ipotesi più autorevole potrebbe quella dell’Eintracht Francoforte in Bundesliga. I tedeschi cercano l’erede di André Silva e potrebbero così essere la squadra giusta per Scamacca.