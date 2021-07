Sassuolo, sogno Rafinha: la situazione

Calciomercato Sassuolo: il Sassuolo avrebbe messo gli occhi su Rafinha del PSG che vorrebbe lasciare Parigi questa estate

Il Sassuolo è a caccia di rinforzi per regalare ad Alessio Dionisi una rosa di livello per restare agganciati al treno Europa in Serie A anche nella prossima stagione. I neroverdi avrebbero messo nel mirino un calciatore di caratura internazionale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club di Reggio Emilio avrebbe messo gli occhi su Rafinha del PSG. L’ex Barcellona vuole lasciare Parigi questa estate, ha il contratto in scadenza nel 2023 e i parigini lo valutano circa 10 milioni di euro.