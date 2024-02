Sassuolo Torino: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Mapei andrà in scena la sfida di Serie A tra Sassuolo e Torino: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Mapei andrà in scena la sfida di Serie A tra Sassuolo e Torino. I neroverdi sono reduci da un momento davvero difficile. Dionisi è arrivato al punto di essere in bilico e contro i granata sarà una gara da dentro o fuori per lui con Grosso, l’ex Juve, come ombra per il futuro. Dall’altra parte Juric sogna l’Europa come tutto l’ambiente ma dopo lo 0 a 0 della scorsa giornata c’è un po’ di amarezza. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pederson, Erlic, Viti, Doig; Henrique, Boloca; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Cragno, Pegolo, Kumbulla, Missori, Tressoldi, Ferrari, Racic, Lipani, Castillejo, Mulattieri, Ceide. Indisponibili: Berardi, Defrel, Obiang, Toljan, Defrel, Volpato. Squalificati: nessuno. Diffidati: Boloca, Erlix, Pedersen, Thorstvedt.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, ovato, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, Popa, Sazonov, Masina, Vojvoda, Linetty, Tameze, Gineitis, Kabic, Pellegri, Okereke. Indisponibili: Buongiorno, Schuurs. Squalificati: nessuno. Diffidati: Tameze.

Sassuolo-Torino: orario e dove vederla

Sassuolo–Torino gara delle ore 20:45 del sabato che proseguirà nella ventiquatresima giornata della Serie A, la quinta del girone di ritorno. Al Mapei sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e Sky Sport e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.