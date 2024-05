Quanti sono i giocatori di Serie A IN PRESTITO? Ecco i club che dispongono di un tesoretto per il prossimo mercato

Tutti i numeri sui calciatori prestati dalla varie squadre di Serie A, con delle sorprese al primo e secondo posto

Quali sono le squadre di Serie A che hanno più giocatori in prestito in scadenza a giugno? Transfermarkt ha stilato la classifica e sono usciti fuori tantissimi nomi, per la precisione 357. Al secondo posto vi è una società di provincia.

SASSUOLO – 31 giocatori dati in prestito

Frattesi (Inter, già scattato obbligo riscatto)

Maxime Lopez (Fiorentina)

Turati (Frosinone)

Alvarez (Sampdoria)

Kyriakopoulos (Monza)

Flamingo (Utrecht)

Moro (Spezia)

Pierangelo (Reggiana)

Antiste (Reggiana)

D’Andrea (Catanzaro)

Ciervo (Sudtirol)

Ghion (Catanzaro)

Romagna (Reggiana)

Russo (Trento)

Zacchi (Giana Erminio)

Paz (Perugia)

Manzari (Feralpisalò)

Pellegrini (Vicenza)

Piccinini (Pergolettese)

Artioli (Pergolettese)

Satalino (Reggiana)

Miranda (Catanzaro)

Marginean (Ternana)

Mercati (Gubbio)

Saccani (Turris)

Aucelli (Pergolettese)

Samele (Alessandria)

Casolari (Gubbio)

Bonucci (Cjarlins)

Jashari (Rimini)

Foresta (Vis Pesaro).



Al primo, considerando anche la sua squadra Next Gen che milita in Serie C, vi è la Juventus.

JUVENTUS – 34 giocatori dati in prestito

Soulé (Frosinone)

Rovella (Lazio)

Arthur (Fiorentina)

Huijsen (Roma)

Barrenechea (Frosinone)

De Winter (Genoa, già riscattato)

Pellegrini (Lazio)

Kaio Jorge (Frosinone)

Gonzalez (Sampdoria)

Aké (Yverdon)

Frabotta (Cosenza)

Gori (Monza)

Correia (Gil Vicente)

Barbieri (Pisa)

Lungoyi (Yverdon)

Riccio (Modena)

Sersanti (Lecco)

Soulé (Frosinone)

Rovella (Lazio)

Arthur (Fiorentina)

Huijsen (Roma)

Barrenechea (Frosinone)

De Winter (Genoa, già riscattato)

Pellegrini (Lazio)

Kaio Jorge (Frosinone)

Gonzalez (Sampdoria)

Aké (Yverdon)

Frabotta (Cosenza)

Gori (Monza)

Correia (Gil Vicente)

Barbieri (Pisa)

Lungoyi (Yverdon)

Riccio (Modena)

Sersanti (Lecco).