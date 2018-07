Daniele Rugani è in uscita e servirà un sostituto. Piacciono Stefan Savic e Diego Godin dell’Atletico ma anche Lindelof dello United

Caccia aperta a un nuovo difensore centrale in casa Juventus. Il club bianconero sta trattando la cessione di Daniele Rugani e la sensazione è che molto presto troverà l’accordo definitivo con il Chelsea di Maurizio Sarri. Il tecnico stravede per il classe ’94 e lo avrebbe voluto con sé anche al Napoli. La Juve è disposta a privarsene per 45-50 milioni e potrebbe reinvestire il denaro incassato per acquistare un nuovo difensore centrale Under 30. Secondo Tuttosport Diego Godin, che di anni ne ha 32, rimane in cima alle preferenze ma i bianconeri potrebbero fare un investimento per un centrale più giovane.

Nel mirino della Juventus c’è il compagno di reparto di Godin, ovvero Stefan Savic. Il sogno sarebbe Gimenez ma il classe ’95 ha da poco rinnovato il contratto. Il centrale dell’Atletico ex Fiorentina può diventare un’alternativa valida e negli ultimi giorni sono stati effettuati dei sondaggi. Rumors anche su Alessio Romagnoli del Milan: se i rossoneri dovessero aprire alla cessione, la Juve sarebbe in prima fila. Piace anche Lindelof, difensore del Manchester United: in Premier non ha convinto e potrebbe andare via. Ripassare tra un anno invece per de Ligt: l’Ajax ora non lo cede.